記事ポイント韓国観光公社が地方5都市を拠点にした計10コースのモデルプランを公開し、2026年12月まで旅行促進キャンペーンを実施特設サイト内の「韓旅タイプ診断」で自分のスタイルに合った韓国地方の旅先が分かる仕組みを搭載診断結果のSNSシェアで日韓往復ペア航空券などが当たる抽選キャンペーンを6月30日まで実施韓国観光公社が、韓国地方観光の魅力を発信するキャンペーン「トッ,韓国 〜また、違う韓国へ〜」を2026年4月27日