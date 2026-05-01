あす5月2日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、5月4日放送の岸辺露伴シリーズ最新作『泉京香は黙らない』を特集。主演の飯豊まりえをゲストに迎える。【写真】『泉京香は黙らない』場面写真＆新ビジュアル公開飯豊まりえ＆高橋一生が背中合わせに岸部露伴シリーズ最新作でシリーズ初の主演を務める“岸辺露伴のバディ・泉京香”役・飯豊まりえがゲストで登場。岸辺露伴シリーズの名場面振り返りや、