記事ポイント理工系を目指す女子中高生100名が3日間、研究者・技術者と実験やキャリア対話を体験参加費は宿泊・食費込みで10,000円。2026年6月13日まで募集受付中花王・MizLinxほか15以上の学協会・企業が実験プログラムを提供理工系への進路を考える女子中高生に向けたイベント「女子中高生夏の学校2026〜科学・技術・人との出会い〜」が、2026年8月8日（土）から10日（月）の3日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総