◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝５月１日、美浦トレセン前走のフェブラリーＳで２着に好走して、昨年の南部杯以来の白星を狙うウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が、順調な仕上がりをアピールした。外ジュピターテソーロ（３歳未勝利）を追走する形から、直線で仕掛けて６ハロン８５秒１―１１秒６をマークした。約半馬身ほど遅