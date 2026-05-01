大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。一般にも公開され、約５５００人が見守った。横審の大島理森（ただもり）委員長が稽古総見後に取材に応じ、目についた力士に大関復帰の霧島（音羽山）を挙げた。横綱・豊昇龍（立浪）、大関陣の琴桜（佐渡ケ嶽）、安青錦（安治川）と１４番取って１０勝と好内容で「非常に体の張りも見