記事ポイント東武百貨店 池袋本店8階催事場で2026年5月8日〜12日の5日間、長崎・神戸・横浜から約50店舗が集結します長崎グルメの東武限定品として佐世保海軍ローストビーフバーガー（2,801円）や対馬直送の本マグロ丼（イートイン3,300円）が登場します横濱ハーバーの焼きたて実演が神奈川県外として初めて登場します異国文化が育んだ港町ならではの食が、東京・池袋に一堂に集まります。東武百貨店 池袋本店は、2026年5月8日(金)