長野市に住む50代の男性がSNS上の投資に関する広告にアクセスし、3400万円をだまし取られる詐欺被害に遭っていたことが分かりました。被害に遭ったのは、長野市に住む50代の男性です。男性は今年1月下旬、SNSで見つけた投資関連の広告にアクセスして別のSNSに登録したところ、投資家やそのアシスタントを名乗る相手から「すごくもうかった」などのメッセージを受信しました。そして、今年2月下旬から4月下旬までの間、11回に