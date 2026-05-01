厚生労働省所管の特別民間法人、中央労働災害防止協会（中災防）は、厚労省と労働災害防止団体等が主唱する令和８年「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」のイメージキャラクターとして、熱中症対策ポスターに俳優・モデルの鈴鹿 央士を起用する。鈴鹿は厚労省と中災防が主唱する令和８年度「全国安全週間」スローガンポスターにも起用されている。「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン」とは、厚労省と労