５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロでクリアした。公式計量後には後楽園ホールに観客を入れて計量。入場から大歓声が起き、Ｔシャツを脱ぎ、バッキバキに仕上がった体を見せるとボルテージはさらに上がった。ピリピリした雰囲気を漂わせ続けた前日の公式会見とはうってか