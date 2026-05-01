愛知県豊田市で、下校途中の女子高校生が殺害された強盗殺人事件の発生からあすで18年。警察が改めて情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】愛知･豊田市の女子高校生強盗殺人事件 未解決のままあすで18年 現場にあった｢結束バンド｣や｢ハンドタオル｣と同じ種類の遺留品も公開 この事件は2008年5月2日に、豊田市生駒町で当時高校1年生の清水愛美さん（15）が下校途中に殺害されバッグを奪われたものです。 犯人逮捕につながる