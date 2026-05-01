◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月１日、栗東トレセン３枠５番のケイアイサンデラ（セン６歳、栗東・小林真也厩舎、父シルバーステート）は坂路を駆け上がったあと、ゲート練習を行った。前走で障害に挑戦し、１１着に敗れたが、その効果がありそうで、小林調教師は「障害の効果で馬は全部良くなっています。難波（騎手）さんが丁寧にやってくれたおかげです」とうなずいた。メ