記事ポイント1970年創設から半世紀以上、年2回開催される日本最大規模の皮革展示会革は食肉副産物を活用したサステナブル素材で、使い続けることが環境負荷の低減につながる革靴JISサイズ改訂調査への参加や革コン2025入賞作品展示も見どころ日本最大規模の皮革展示会「第111回東京レザーフェア」が、2026年5月21日（木）・22日（金）に東京・台東区の都立産業貿易センター台東館で開催されます。日本全国の皮革関連企業で構成する