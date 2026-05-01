元SKE48で「RIZINガール2026」に選出されたタレントの石川花音（28）が、5月1日発売の写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）のグラビアに登場。誌面カットとインタビューが到着した。石川は俳優やTikTokライバー、グラビアを中心に活動し、1st DVD『カノン』もリリース。3歳から18歳まで15年間続けたクラシックバレエで培った表現力と身体バランスを強みに、K-POPダンスやボイストレーニングにも取り組んでいる。●石川花音インタビ