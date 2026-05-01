3月に開催された米アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞したウクライナ侵攻後のロシアの学校を描いた「名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場で」で共同監督を務めたパベル・タランキン氏（35）のオスカー像が、行方不明になっていることが分かった。欧州に帰国するため利用した米ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港（JFK）の保安検査場で、「武器になりうる」との理由から機内への持ち込みを拒否され、預け荷物