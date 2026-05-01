タレントの指原莉乃（33）が4月30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身のファッションの変化について語った。ファッションセンスが変わる瞬間が話題となると、タレントの若槻千夏は「それで言うとさっしーめっちゃファッション変わって。もともとジャージーしか着てないじゃん」と指摘した。指原は「そうそうそう」とうなずき、この日は「プラダを着た悪魔2コラボSP！」だったため、「本当に。