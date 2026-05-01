歌手の小柳ルミ子が4月30日、自身のInstagramを更新。18日開催の「小柳ルミ子デビュー55周年記念&新曲ヒット御礼！ ヒストリーライブin大阪〜 『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」の様子を報告し、反響を呼んでいる。【映像】小柳ルミ子「心臓が壊れ死ぬかと」体調不良を報告 「4/18 55周年LIVE 会場にいらっしゃれなかった ファンの皆様のご要望にお応えして」とコメントを添え、ステージ上での自身の姿