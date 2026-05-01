AKB48花田藍衣（20）が活動休止となることが1日、発表された。グループ公式サイトに「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」とお知らせが掲載された。また、本人からのコメントも発表された。「いつも応援してくださる皆様へ昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休