気象台は、午後0時52分に、洪水警報を北茨城市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日立市、高萩市、北茨城市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・北茨城市に発表 1日12:52時点北部では、1日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日立市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日昼過ぎに警戒1時間最大雨量35mm■高萩市□大雨警報【発表】・土砂