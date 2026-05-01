俳優黒沢年雄（82）が1日までに自身のブログを更新。夢グループ主催の「夢コンサート」を「引退」したと発表した。黒沢は「夢コンサートありがとう！そしてさよなら！」と題し「先月で夢公演を引退しました。実は妻が難病にかかり，地方公演や遠方は行けなくなり，皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と引退に至った経緯を明かした。続けて「妻はどんどん進行して行く病の中，僕しか頼る人間がいないのです…