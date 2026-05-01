プレミアリーグのバーンリーは降格が決定し、指揮官スコット・パーカーが退任した。クラブはマイケル・ジャクソンを今季いっぱいの暫定監督としたが、来季に向けて指揮官を探さなければならなくなった。後任にはリヴァプールのレジェンドであるスティーブン・ジェラードの名前が挙がっている。1年半ほど監督業から離れていたジェラードだが、地元紙『Burnley Express』によると後任候補となっており、ジェラード本人も就任に前向き