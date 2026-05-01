残り3節となった今シーズンのブンデスリーガ2部では、首位シャルケ(勝ち点64)の優勝と1部昇格が有力視されていて、注目はパダーボルン(勝ち点58)、ハノーファー(同57)、エルフェアスベルク(同56)による2位争いに移っている。ブンデスリーガ2部では優勝チームと2位が1部に昇格、3位が1部17位との入れ替え戦に臨む。2位と3位では大きな違いがあり、それゆえ3チームによる昇格争いは熾烈なものになっている。そしてこの昇格争いは、ハ