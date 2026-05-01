UEFAチャンピオンズリーグ準決勝、アトレティコ・マドリードとアーセナルの一戦は1-1のドローに終わった。アーセナルは物議を醸すPKの判定などもあり、もっと良い結果で試合を終わらせていたかもしれないが、ひとまずメトロポリターノで負けなかったということはポジティブにとらえていいはずだ。この試合ではデクラン・ライスを「6番」のポジションにつけ、マルティン・ウーデゴーを先発起用したミケル・アルテタ監督。おそらくア