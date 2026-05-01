東京商工リサーチ山形支店によると、山形市で建築用金属製品の製造を手掛ける「株式会社西村工場」が4月30日付で事業を停止し、破産申請の準備に入ったことが分かった。 事後処理は村山永弁護士（村山永法律事務所）に一任されており、近く山形地裁へ破産を申請する予定。負債総額は約3億8300万円（2025年3月期時点、精査中につき変動の可能性あり）。 西村工場は1909年（明治42年）創業、1959年（昭和34年）設立の老舗企