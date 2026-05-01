右足の蜂窩（ほうか）織炎からの復帰を目指すソフトバンクの正木智也外野手（26）が1日、筑後のファーム施設で行われているリハビリ練習に参加。5月4日のオリックスとのファーム公式戦（タマスタ筑後）で実戦復帰予定であることを明かした。「しっかりトレーナーさんも見てくれた中で、できることは全部やった」この日のリハビリ練習ではベースランニングや帰塁、スライディングなど試合に向けての最終確認を行った。打撃に