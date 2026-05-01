◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月１日、栗東トレセン阪神大賞典２着のアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は栗東・坂路を６４秒７―１６秒６で軽快に駆け上がった。四位調教師は「いつも通り変わりなく。枠もいいところを引いたし、立ち回りもうまいからね」と手応えを深めた。牝馬の勝利は１９５３年のレダ以降、一度も無い。それでも京都は２