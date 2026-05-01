◆米大リーグオリオールズ―アストロズ＝第２試合（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が、敵地でオリオールズとのダブルヘッダー第２試合で６試合ぶりの１２号を放ち、村上宗隆（ホワイトソックス）、Ａ・ジャッジ（ヤンキース）に並びメジャーのホームランダービートップタイに浮上した。現地４月２２日ガーディアンズ戦で１１号を放ってから５試合足踏み