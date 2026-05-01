実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。在学中の大学について語った。岸谷が登場すると、同局・小室瑛莉子アナウンサーがその経歴を紹介。「中学を卒業後に海外に留学し、イタリアの名門・ボッコーニ大学に在学中。また2024年12月には、俳優の岸谷五朗さん、元“プリンセスプリンセス”の奥居香さんの長男であることを公表し話題に