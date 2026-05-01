記者会見で個人情報の紛失について陳謝する新潟市の上所美樹子福祉部長（右）ら＝1日午前、新潟市役所新潟市は1日、地域の見守り活動のために民生委員に提供した延べ186区域、約1万4千人分の個人情報を紛失したと発表した。新任の委員に引き継ぐ際、前任者が誤って廃棄するなどしたといい外部への流出や被害は確認されていない。市によると紛失したのは氏名、性別、生年月日や世帯主名などが載った「児童名簿」「高齢者名簿」