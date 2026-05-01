水俣病犠牲者慰霊式を前に石原環境相は30日から被害者団体などとの懇談を続けています。1日午前、石原環境相は水俣病患者連合などとの懇談に出席。おととしの懇談では発言途中でマイクの音が切られる問題が起きていて、石原環境相は当事者の松粼重光さんに改めて謝罪しました。患者連合は物価高に伴う療養費の増額などを求めたほか、未認定患者が利用できる施設がないことへの不安を伝えました。 一方、30日の懇談では