巨人の大勢投手が１日からの阪神３連戦（甲子園）は参加せず、残留練習で調整する見込みとなった。本来は勝ち試合の８回を任されるが、コンディション不良のため２９日の広島戦（東京Ｄ）で２点リードの８回に登板せず、ルシアーノが登板。３０日はベンチ入りメンバーに名前はあったものの、２点リードの８回に登板せずルシアーノが連投したが、坂倉に逆転３ランを浴びて敗れた。この日チームは大阪に移動したが、大勢はジャ