【SFC 用互換機「IPS 16 ビットポケット HD ＜ブラック＆パープル＞」】 6月下旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：21,780円） コロンバスサークルは、SFC 用互換機「IPS 16 ビットポケット HD ＜ブラック＆パープル＞」を6月下旬に発売する。価格はオープン（参考価格：21,780円）。 本製品は、「スーパーファミコン」のソフト