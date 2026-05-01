K-POPが、中国市場へ再びリアルな拠点を持ち始めた。SMエンターテインメントが上海に初の公式オフラインのグッズ売り場を開いたことは、単なるグッズ販売の話ではない。【衝撃】中国進出で日本人メンバーが“ネック”に？長く慎重な距離感が続いてきた中国市場に、K-POPが再び“現場”を作り始めた象徴的な出来事といえる。SMエンタは4月29日、上海の複合ショッピングモール「新六百YOUNG」に「SMTOWN STORE Shanghai」をオープン