ワールドツアーでアメリカ滞在中のBTS・Vが、5月1日に自身のインスタグラムを更新した。「Tampa ARMY y’all set the bar way too high no cap」というコメントとともに、複数の写真を公開している。【写真】「本当に同じ人間！？」変幻自在なV公開された写真の中のVは、まさに変幻自在だ。一人の人間とは思えないほどの「表現の振り幅」がそこに凝縮されている。ステージ上で黒のファーコートを纏い、鋭い眼差しで観客を圧倒する