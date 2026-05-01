ILLITが、“テクノ魔法少女”コンセプトでカムバックした。5月1日、音盤販売量集計サイト・HANTEOチャートによると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、発売初日である4月30日に27万6145枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位を記録した。【写真】「二度見した…」イロハ、別人級ビジュさらに、グローバルアルバムチャートでも好反応を得ている。『MAMIHLAPINATAPAI』は、日本、アメリカ、イギリスなど15の国と