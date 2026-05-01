メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の中学校の女子トイレで盗撮したなどの罪に問われた、元部活動外部顧問の男に、執行猶予の付いた有罪判決が言い渡されました。 性的姿態等撮影などの罪に問われたのは、加藤謙吾被告(26)です。 起訴状などによりますと、加藤被告は2025年11月、名古屋市内の中学校の女子トイレに小型カメラを設置して生徒4人を盗撮したほか、もう1人を盗撮しようとしたなどとされています。 5