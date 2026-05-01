西日本シティ銀行（本店・福岡市）は2026年4月30日、顧客の氏名が写りこんだ営業店内の動画・画像を同行職員がインターネット上に投稿し、これが拡散されたとして、謝罪した。西日本シティ銀行は取材に、SNS投稿含む情報管理やコンプライアンスに関する研修は定期的に実施しており、今後も徹底すると説明。投稿した従業員については、「就業規則などに則り、厳正に処分することになると思われます」としている。手にしていたチラシ