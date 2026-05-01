開くのが楽しくなる手帳なら仕事もはかどる!?機能性はもちろん、デザインやデコレーションも楽しめるツールをご紹介。カスタマイズしてセンスが光る手帳に手帳でのスケジュール管理には、アナログならではのメリットが。「さまざまな研究で、手で書く行為は視覚や運動など複数の脳の働きを使うため記憶に残りやすいといわれています。実際に書くことで脳が活性化され、情報を整理しながら記憶しやすくなる点は、アナログ文具の魅力