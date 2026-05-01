【RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]】 5月30日 発売予定 価格：4,290円 ガンダムベースANNEX新千歳空港店特別販売商品 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]」を、5月30日よりガンダムベースANNEX新千歳空港店にて特別販売することを発表した。価格は4,290円。 本製品は、ガンプラ「RG 1