「ROMANTIC CARS」はヤングタイマー×カルチャーの新提案 tokyo basic car club（TBCC）は、個人売買仲介サポート・SNSメディア・マーケティング事業・クリエイティブ制作を通じて、新しいカーカルチャーを創出する東京発のコミュニティ。そんなTBCCが主催するカーフェスティバル「ROMANTIC CARS」が、2026年5月16日（土）に、大磯ロングビーチ 第一駐車場を舞台に開催される。