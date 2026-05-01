【新華社福州5月1日】中国福建省福州市で4月29、30両日、第9回デジタル中国建設サミットが開かれ、さまざまなデジタルソリューションが展示された。写真を数枚撮るだけでオーダーメイド服の採寸ができる装置、食事を作るロボット「家政婦」、運動メニューを提案する人工知能（AI）など、第5世代移動通信システム（5G）やAI、モノのインターネット（IoT）などの技術が普及するにつれ、スマート化によって生活のあらゆる分野が再