４月３０日、宇樹科技の直営１号店で人型ロボット「Ｇ１」と交流するロシア人観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京5月1日】中国浙江省杭州市に本社を置くロボット開発企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は4月30日、北京市の繁華街、王府井にある商業施設「銀泰in88」に国内初の直営店を開いた。人型ロボット「G1」やロボット犬「Go2」などを取りそろえ、消費者が実際にエンボディドAI（身体性を持つ人工知