ジャネット・ジャクソンが6月に開催する日本ツアーの神奈川・Kアリーナ横浜公演（6月13日）に、香取慎吾のゲスト出演が決定した。【動画】あの「ウェカピポ」をリメイク！渡辺直美×HANA・MAHINA出演『クランキー』新テレビCM香取は同公演のオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定。なお、6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演にはBE:FIRST、6月17日の愛知・IGアリーナ公演にはHANAのゲスト出演が決