六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが1日までに自身のXを更新。細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の反響について言及した。【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香かおりは「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」としつつ、「テレビでは映っていなかったような『ふとした