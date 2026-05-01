女優の高島礼子（61）が30日、自身のインスタグラムを更新。子供の頃に習い事を明かした。「今日もコツコツスタジオで声出し、ピアノのお部屋しか空いておらず」とスタジオでのショットを披露した。「子供の頃、習ってたな、と続けてたら良かったな、と」と子供の頃の習い事を告白。「ピアノの練習ではありませんお昼は、お一人カレー」とつづった。この投稿に、ファンからは「努力は必ず報われますよ」「ボイトレお