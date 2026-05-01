日本バスケットボール協会は1日、今夏の男子日本代表候補53人を発表し、米プロNBAレーカーズの八村塁、ブルズの河村勇輝が名を連ねた。福岡大大濠高の17歳、白谷柱誠ジャックも選ばれた。7月にワールドカップ（W杯）アジア1次予選の中国戦、最終戦の韓国戦が控え、出場メンバーはこの中から選ばれる見通し。2024年パリ五輪代表の渡辺雄太（千葉J）や富永啓生（北海道）ジェイコブス晶（米フォーダム大）、35歳の比江島慎（宇都