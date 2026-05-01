「飼い主と1カ月ぶりの再会」【動画】猛ダッシュで飼い主のもとへ！ アイラブユーって言ってる？そんなコメントとともにInstagramで公開された動画が、17万件を超える“いいね”を集め、大きな話題となっています。映っているのは、柴犬の「琴（コト）」ちゃん（3歳・女の子）。散歩中の様子を、飼い主さんが後ろからそっと追いかけて撮影しています。軽やかな足取りで進む琴ちゃんは、どうやら飼い主さんの存在にまだ気づいていな