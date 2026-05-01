女優の渡辺えり（71）が1日までに自身のインスタグラムを更新。大物女優親子とのショットを公開した。「歌舞伎座夜の部を観劇。戦友のような寺島しのぶさん、そして昔から大好きな富司純子さんと休憩時間にお茶しました」とつづり、女優の寺島しのぶと、母で女優の富司純子とのそれぞれのショットを披露した。「しのぶちゃんはすっかりお母さんの顔で眞秀を支えている。今回尾上右近さんのお誘いで連獅子を拝見し、昔から何