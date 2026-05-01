ラッパー・シンガーのちゃんみなが、黒柳徹子の歌う『ハレンチ』に歓喜。「作曲してよかった！」と大喜びした。【映像】黒柳の『ハレンチ』歌唱ちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。近年の大躍進を語るなかで、昨年の紅白歌合戦出場に言及した。「本当に、私たち家族にとっても…。やっぱり私が音楽やるって言った時からずっと、ちょっと反対気味だったので」と胸の打ちを明かし「なので紅