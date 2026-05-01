乾きやすい、シワが目立つ、くすむ、薄くなった……。悩み多き大人の唇を美しく見せるリップメイクですが、そのまま塗るだけでは理想の仕上がりにならないのが『婦人公論』世代。今回は、山本浩未さんが大平一枝さんのお悩みに答え、簡単に実践できるテクニックを伝授します（撮影：玉置順子（t.cube）ヘアメイク：山本浩未スタイリング：梶原寛子取材・構成・文：片岡えり）〈古い顔〉になってない？淡色リップは要注意！*