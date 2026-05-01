自然界のありとあらゆる場所に存在する《菌》。人間の体にも数多くの常在菌がすみつき、そのバランスによって私たちの健康状態が決まります。腸内細菌研究の第一人者である内藤裕二先生に、正しい「菌活」について聞きました（構成：浦上泰栄）【チェックリスト】あなたの菌力は？* * * * * * *ヒトは菌からさまざまな恩恵を受けている春先は不安定な天候や、家族の進学・就職・転勤など生活環境の変化が多く、心身にストレスがか